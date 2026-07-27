Растет число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. Горожане жалуются на отсутствие сирен и запертые бомбоубежища

Число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону возросло до пяти человек — под завалами многоквартирного дома обнаружены еще три тела, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
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