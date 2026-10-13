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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев объяснил, почему доиграл матч с Бубликом: «За всю жизнь ни разу не снимался с матча, кроме РГ-2022, когда реально не мог ходить»

Александр Зверев прокомментировал победу над Александром Бубликом в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае – 7:6(6), 4:6, 7:6(1).

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