Washington Post: “Outside groups have spent more than $1.2 billion on advertising across competitive congressional races… Their spending accounts for more than half of all advertising in more than 70% of competitive congressional races.
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