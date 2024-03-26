Рок-опера «Орфей». Мидквел «Гермес» в Vegas City Hall

Действие мидквела «Гермес» предваряет сюжет путешествия Орфея в царство Аида ради спасения Эвридики. Главный герой представления — бог торговли и хитрости Гермес, который поделится со зрителями секретами, оставшимися за кадром основном истории.
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