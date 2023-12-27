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Украинское террористическое формирование «Азов» опубликовало кадры языческого ритуала по ликвидироованным боевикам

Украинское террористическое формирование «Азов» опубликовало кадры языческого ритуала по ликвидироованным боевикам

Украинское формирование "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) опубликовало кадры, на которых запечатлен своеобразный ритуал, в ходе которого украинские нацисты жгут языческие костры, стреляют в воздух из автоматов .

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