Опыт СВО обозначил вектор развития ВС РФ Специальная военная операция (СВО) показала ещё раз и очень наглядно, что невоюющая армия деградирует и превращается в серьёзную обузу для государства.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Опыт СВО обозначил вектор развития ВС РФ Специальная военная операция (СВО) показала ещё раз и очень наглядно, что невоюющая армия деградирует и превращается в серьёзную обузу для государства.
Свежие комментарии