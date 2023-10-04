«Манчестер Сити» победил «РБ Лейпциг» в гостевом матче Лиги чемпионов

«Горожане» выиграли у неудобного соперника.«Горожане» выиграли у неудобного соперника.Сегодня, 4 октября, на стадионе «Ред Булл-Арена - Центральштадион» состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити».
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