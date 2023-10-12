"Отовсюду звучат слова поддержки", - Татьяна Мрдуляш с народом Израиля

Андрей Павлов

Ну то, что дети высших чиновников и олигархов необычайно талантливы, ни для кого не секрет. Причем все в сфере управления, среди инженеров, учёных, врачей, учителей они как-то не замечены. Живо Грибоедовское "станешь представлять к крестишку ли, к местечку, ну как не порадеть родному человечку". А то, что засилье таких "человечков" ведёт к стагнации государства, высшие власти не волнует, сами такие.