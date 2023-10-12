Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Отовсюду звучат слова поддержки", - Татьяна Мрдуляш с народом Израиля

"Отовсюду звучат слова поддержки", - Татьяна Мрдуляш с народом Израиля

Politiki.net Подобрали. Обогрели. Накормили и помыли.,Положили почивать.на хозяйскую кровать - получили Татьяну Мрдуляш.

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Комментарии
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од
олег донсков
Яблоко от яблони падает недалеко. Ольга голодец - та еще яблоня.
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3 час.
Андрей Павлов
Ну то, что дети высших чиновников и олигархов необычайно талантливы, ни для кого не секрет. Причем все в сфере управления, среди инженеров, учёных, врачей, учителей они как-то не замечены. Живо Грибоедовское &quot;станешь представлять к крестишку ли, к местечку, ну как не порадеть родному человечку&quot;. А то, что засилье таких &quot;человечков&quot; ведёт к стагнации государства, высшие власти не волнует, сами такие.
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2 час.
Андрей Павлов
&quot;пора вводить проверку соцсетей чиновников и их родственников. Как в полиции&quot;. А кто проводить будет? Такие же &quot;чиновники и их родственники&quot;? Да и не до всех родственников такую проверку допустят.
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2 час.

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