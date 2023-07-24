Одесский порт — уже труха. Пора утюжить Измаил, Килию и Рени

Галина Герасимова Ребята! Давно пора показать всей Антанте, что мы не пальцем деланы!!!

Caltar Не надо автору "хоронить" Одессу, чего-то всё "стёртое в пыль" у укропов продолжает работать,как те же аэродромы,заводы,железная дорога. Одни слова и ничего реального не сделано.