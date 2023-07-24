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  • Caltar
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Одесский порт — уже труха. Пора утюжить Измаил, Килию и Рени

Одесский порт — уже труха. Пора утюжить Измаил, Килию и Рени

  Несостоявшаяся «аграрная сверхдержава» погибнет под грудами собственного зерна, если разрушить ее причалы и на Дунае Всего за четверо суток почти непрерывных ракетных ударов Россия высокоточными «Искандерами», «Ониксами», «Калибрами» и Х-22 превратила в пыль некогда знаменитый Одесский порт.

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Комментарии
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Галина Герасимова
Ребята!  Давно пора показать всей Антанте,  что мы не пальцем деланы!!!
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1 д.
Caltar
Не надо автору &quot;хоронить&quot; Одессу, чего-то всё &quot;стёртое в пыль&quot; у укропов продолжает работать,как те же аэродромы,заводы,железная дорога. Одни слова и ничего реального не сделано.
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1 д.
Юрий Золотарев
ВСЯ бандеровская слизь должна лежать в земле или на дне Чёрного моря! Так боремся со слизняками: всех - в банку, заливаем кислотой, и через сутки оставшееся месиво закапываем в песок. ЗАРАЗА должна быть УНИЧТОЖЕНА!!
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