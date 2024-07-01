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В Геленджике один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"

В Геленджике один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"

Четырёхлетний ребёнок получил травмы из-за отсутствия детского кресла в салоне.Авария произошла 29 июня на 1478 км М-4 "Дон".

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