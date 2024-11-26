Маск заявил, что самое дорогостоящее американское оружие безнадежно устарело

Истребитель F-35 компании Lockheed Martin / © Lockheed Martin / Liz Lutz «Проект F-35 провалился на этапе предъявления требований , поскольку слишком большое число людей требовали от него слишком многого и сразу.
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