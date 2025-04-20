Владимирские синоптики рассказали о предстоящей погоде

Во Владимирской области 20 апреля будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Владимирские синоптики сообщают, что 20 апреля столбик термометра днём остановится на отметке от +22 до +27 градусов по Цельсию.
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