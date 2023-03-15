Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...
  • Петр Давыдов
    😍Юрий Бородавко о ...

Глава «Локо» о выходе дисквалифицированного Баринова: «Вторая подобная ошибка за год. Будем делать вывод»

Глава «Локо» о выходе дисквалифицированного Баринова: «Вторая подобная ошибка за год. Будем делать вывод»

Юрий Нагорных высказался об ошибке «Локомотива» с выходом на поле Дмитрия Баринова. Капитан красно-зеленых принял участие в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 6:7 по пен.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх