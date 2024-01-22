Госдеп США заявил, что купленную у России в XIX веке Аляску, они не отдадут

Заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства выступил на брифинге и сообщил о том, что Россия Аляску назад не получит, поскольку в XIX веке приобрели ее на вполне законных основаниях.
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