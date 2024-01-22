РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

963 подписчика

Госдеп США заявил, что купленную у России в XIX веке Аляску, они не отдадут

Госдеп США заявил, что купленную у России в XIX веке Аляску, они не отдадут

Заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства выступил на брифинге и сообщил о том, что Россия Аляску назад не получит, поскольку в XIX веке приобрели ее на вполне законных основаниях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
ПОДОЙДЕТ  ВРЕМЯ , сами   ЗАБЕРЕМ ...!!!
Ответить
20 час.
ИП
Игорь Петров
Аляску ждут а Родную гавань....
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх