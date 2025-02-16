19 февраля ЕС может согласовать новый пакет санкций против России

Постоянные представители стран-членов ЕС 19 февраля могут согласовать новый 16-й пакет персональных и экономических санкций против России, а также новые ограничительные меры против Белоруссии, сообщают РИА Новости, ссылаясь на повестку заседания.
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