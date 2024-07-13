Агент Клаудиньо заявил, что игрок должен остаться в «Зените» на следующий сезон: «Новость про договоренность с «Фламенго» – ложь»

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласился продать Клаудиньо во «Фламенго» за 18 млн евро, а хавбек подпишет 5-летний контракт Издание «Евро-футбол» также выпустило новость, в которой агент подтвердил договоренность «Зенита» с «Фламенго» по Клаудиньо.
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