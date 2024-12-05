«Сделали нас сильнее»: Лавров о санкция в отношение России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал, как санкции против РФ повлияли на внутреннее устройство страны и отношение к сотрудничеству с другими странами.
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