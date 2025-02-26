В зону СВО начали поступать винтовки со сменными стволами

РИА Новости/Станислав Красильников В зону спецоперации начали поступать мультикалиберные снайперские винтовки "Аркуда Тактика" с быстросменными стволами, позволяющие работать в большом диапазоне калибров, сообщили "Известиям" в компании-разработчике "МОК".
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