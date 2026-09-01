Жапаров: саммит ШОС определит дальнейшие ориентиры сотрудничества

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, выступая с приветственным словом на открытии саммита ШОС в Бишкеке, заявил, что во время заседания будут определены дальнейшие ориентиры взаимодействия в рамках организации.