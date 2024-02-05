Ученые обнаружили вещество, облегчающее симптомы при болезни Ниманна — Пика Группа ученых под руководством Татьяны Бремовой-Эртл из Университетской больницы Берна провела исследование, которое показало эффективность таблеток ацетиллейцина в снижении неврологической симптоматики у людей с болезнью Ниманна – Пика.
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