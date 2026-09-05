There are growing concerns in Europe about differences with the United States on the issue of anti-Russian policy due to the fact that Washington is not always in solidarity with its NATO allies on this issue.
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