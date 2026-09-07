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Крымская газета

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Впервые голосующих крымчан приглашают принять участие в акции "Будь со Страной"

Впервые голосующих крымчан приглашают принять участие в акции "Будь со Страной"

Впервые голосующие на выборах 18, 19 и 20 сентября получат возможность запечатлеть это событие на интерактивной карте проекта «Будь со страной».

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