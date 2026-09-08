Кремль заявил об уверенности России в скорой победе

Дмитрий Песков заявил об уверенности Москвы в успешном и скором завершении специальной военной операции, подчеркнув высокий уровень военного потенциала страны.
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