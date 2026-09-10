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«Жалуйтесь куда угодно»: обязаны ли родители красить, мыть и убирать в детсадах?

«Жалуйтесь куда угодно»: обязаны ли родители красить, мыть и убирать в детсадах?

Телеканал "78" Родителей детсадовцев нередко просят «по-дружески» помочь с ремонтом, уборкой снега и мытьём окон в группе — разумеется, бесплатно и в свободное время.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя lislis lissil
lislis lissil

Тот человек -который или которая произнесла эту фразу- в ближайшем будущем пополнит армию безработных так как фразу она произнесла Громкую и не умную- в связи с предстоящей выборной компанией- что выплюнула в народ то ей и вернется ответкой от ее же руководства!

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Следует определиться с оплатой содержания ребёнка в дошкольном учреждении. Если это идёт за счёт госбюджта, как было в СССР (в основном), то моя мать пошла "нянечкой" работать в детсад (начало 60-х) чтобы приняли меня с сестрой (очередь была чтобы детей устроить).
Сейчас есть разные категории граждан с разными доходами. И есть разные возможности устроить детей в дошкольные учреждения. Кому-то проще выплатить (каким-то образом) чтобы не было проблем с привлечением "на субботники".

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

Все требования руководства детских садов резко прекращаются -когда их посещают представитель Прокуратуры или Следственных органов и прекращаются без последствий для родителей-однозначно и моментально!

Профиль пользователя C Major
C Major

во все времена в детских садах родители сами приводили в порядок группы и ничего страшного в этом не было,ни в советское время,ни в либерастическое.Другое дело,что тогда это не считалось зазорным и мужчины не сидели за компами и в гаджетах,а хоть что-то умели делать своими(а не наемных работяг) руками...Что делать,если на это никогда не выделяли денег?И в школах вечно летом красили классы,приводили в порядок парты,украшали сами картинами и горшками с цветами и никто не возмущался,люди другими были....