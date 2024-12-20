Майя Санду, проигравшая выборы внутри собственной страны и сохранившая свой пост только благодаря фальсификациям в европейской диаспоре, решила провести свою итоговую пресс-конференцию в один день с Владимиром Путиным.
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