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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В продажу поступили билеты на Суперкубок Единой лиги ВТБ

Предсезонный турнир состоится в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нем примут участие четыре лучшие команды Лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда», «Бешикташ»).

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