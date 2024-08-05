В продажу поступили билеты на Суперкубок Единой лиги ВТБ

Предсезонный турнир состоится в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нем примут участие четыре лучшие команды Лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда», «Бешикташ»).