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Суд приговорил главаря "Азова"* к 24 годам тюрьмы. Пока заочно

Суд приговорил главаря "Азова"* к 24 годам тюрьмы. Пока заочно

Суд в ДНР приговорил заочно главаря "Азова"* Дениса Прокопенко к 24 годам тюрьмы.Главаря украинского нацбатальона "Азов"* Дениса Прокопенко с позывным "Редис" суд в ДНР приговорил к 24 годам тюрьмы за обстрел поселка Старый Крым.

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