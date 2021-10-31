Валиева взяла Гран-при Канады с мировым рекордом, 18-е золото Дины Авериной, Неудачи «Спартака», «Барсы» и «Ливерпуля», победы «МЮ» и «Реала», Ян – чемпион UFC и другие новости

Лена МиськоСпортВалиева взяла Гран-при Канады с мировым рекордом, 18-е золото Дины Авериной, Неудачи «Спартака», «Барсы» и «Ливерпуля», победы «МЮ» и «Реала», Ян – чемпион UFC и другие новостиДоброе утро, друзья! Влетаем с двух ног в это воскресенье и не забываем про наш утренний дайджест 1.Вернуться к статье203НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена Мисько«СПАРТАК» ПРОДЛИТ КОНТРАКТ С МАКСИМЕНКО, ЕСЛИ УСЛОВИЯ БУДУТ МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫ КЛУБУ По информации @daiudarit для @Metaratings.ru, «Спартак» собирается продлить контракт с основным вратарем команды Александром Максименко, это произойдет только в том случае, если условия контракта будут максимально выгодны клубу. Если сторона будет настаивать на серьезном увеличении фиксированной части оплаты, существует вероятность, что в этом случае контракт продлен не будет. Известно, что зарплата Максименко составляет примерно 1,49 миллиона евро в год. Контракт голкипера со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года. Максименко выступает за «Спартак» с 2018 года и провел более сотни матчей за клуб во всех турнирах. @daiudaritЛена МиськоСейчас самое время Саше требовать увеличение зарплаты. Дерзай...Лена МиськоЗа последние сутки в России выявлено 40 993 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 622 (8,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни❗️ *** Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 513 790 человек в 85 регионах. *** Также за сутки зафиксировано 1 158 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 238 538 человек. 🧑💻 Полная статистика доступна на сайте (https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20211031-1130.html).Лена МиськоЗа последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 27 115 человек❗️ Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 358 539 человек.Лена Мисько⚔️ Ирина Винер-Усманова воюет с главой технического комитета FIG Натальей Кузьминой из-за Авериных, но не может добиться отстранения. Данил Тармасинов зафиксировал крушение образа императрицы 👸 https://www.eurosport.ru/rhythmic-gymnastics/story_sto8608427.shtml?utm_source=telegramЛена МиськоИспанская бригада арбитров рассудит «Ювентус» и «Зенит» в Лиге чемпионов Главным судьей назначен Алехандро Хосе Эрнандес. Ему помогут соотечественники Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Четвертый рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR будет отвечать Хуан Мартинес. Ассистент видеопомощника рефери — Рикардо де Бургос. Встреча состоится 2 ноября в Турине и начнется в 23:00 по московскому времени.Лена Миськонедавно Радимов высмеял Спартак, сегодня влетел сам... - бумеранг главное, что Радимов успевает писать в твиттере, занимая по блату пост в клубе....Лена МиськоКак интересно сработала кармакузнецов владимирВратарь московского «Спартака» Артем Ребров приостановил свою футбольную карьеру, об этом сообщил московский клуб на официальном сайте. Красно-белые объявили о том, что Ребров займет должность технического координатора. Вратарь будет оказывать помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба. Артем Ребров перешел в московский «Спартак» 23 августа 2011 года. В составе московского клуба провел 131 матч и сумел отстоять на ноль в 46 играх. Ребров провел свой последний матч в составе «Спартака» 11 июля в поединке против «Сочи» на предсезонном турнире.Лена Миськоне читаешь форум)) я эту "новость" еще днем разместилакузнецов владимирне читаю.Лена Миськокстати, как думаешь, а почему не завершил, а только приостановил свою футбольную карьеру? если вдруг попрут из Спартака, рассчитывает еще поиграть где нить?Лена Миськожаль... что я могу еще сказатькузнецов владимиркому он нужен если поиграть-то, разве что в ветеранских турнирахЛена МиськоСослан Джанаев не поедет в сборную России из-за травмы По информации «РБ Спорт», вратарь «Сочи» Сослан Джанаев не попадет в окончательный состав сборной России на ближайшие матчи. Окончательный состав национальной команды для подготовки к играм отборочного раунда чемпионата мира 2022 года против сборных Кипра и Хорватии будет объявлен в понедельник. Ранее Джанаев попал в расширенный список. По нашим данным, 34-летний Джанаев не попадет в окончательный список из-за травмы. У голкипера обострилось старое повреждение приводящей мышцы бедра. Из-за этого футболист пропустит матч чемпионата России против тульского «Арсенала». Не исключено, что в сборной его может заменить вратарь «Зенита» Станислав Крицюк. @rbsportrbЛена Мисько"Лион" переключил свое внимание с Азмуна на Мариано Диаса "Лион" охладил интерес к Сердару Азмуну, сообщает Twitter-аккаунт MSV Foot. Из-за сложности подписания форварда "Зенита" в зимнее трансферное окно французский клуб переключил свое внимание на Мариано Диаса из "Реала".Лена МиськоМарин Чилич спустя 10 лет снова выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге. В 2011-м в финале он обыграл серба Янко Типсаревича (6:3, 3:6, 6:2), а сегодня выиграл у американца Тейлора Фрица — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. На прошлой неделе Чилич добрался до финала Кубка Кремля, а сегодня победил. 20-й титул в карьере экс-третьей ракетки мира. Любопытно, что четыре из них хорват завоевал в России. ✅ 2011 — Санкт-Петербург ✅ 2014 — Москва ✅ 2015 — Москва ✅ 2021 — Санкт-Петербург Марин любит Россию 🥰Ruslan ZakirovА почему в этой ежедневной сводки с фронтов как-то не совсем верно описано выступление наших бойцов на очередном "номерном" турнире UFC? Там вообще-то трое бойцов было. Волков тоже победил. Смотрел бои на Рен-ТВ. Качество комментаторов и их знание своей темы - просто фантастическое. Суперпрофессиональный живой разбор без идиотских смотрю в книгу вижу фигу. По сравнению с газпромовской богодельней просто небо и земля. А уж по сравнению с футбольными комментаторами и экспертами с Матч-ТВ, которым даже замедленный повтор не позволяет видеть очевиднейшие вещи, то эти комментаторы боев - просто боги.Ruslan ZakirovИ еще. Очень порадовался выступлению наших бойцов в высшей лиге ММА. Правда, я боюсь, если питерские однояйцевые и туда зайдут, то даже моих соседей дагестанцев будут какие-нибудь фаррерцы бить. Но как Махачев разобрал противника на запчасти - суперкласс. При этом боец и сам думает в клетке, и слушает своего тренера и выполняет инструкции. Может наших пустоголовых спартаковских ногоборцев всех отослать в горы Дагестана? И физическую форму подтянут, и мозгами научатся пользоваться.Ruslan ZakirovИз положительного по вчерашней игре: Промес начал опускаться вниз и помогать Айртону на своем фланге. Селихов статистически сыграл лучше Максименко (всего 1 гол из 4 ударов в створ. У Максименко было бы 2 пропущенных как минимум). В общем прогресс.Комментировать
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