Профилактика на тарелке: сбалансирование питание – для защиты наших лёгких

Сбалансированное питание — основа хорошего самочувствия, правильной работы всего организма. В том числе — дыхательной системы, утверждают специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
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