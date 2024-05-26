Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Малек Дудаков: Республиканская Америка объявляет войну ВОЗ

Малек Дудаков: Республиканская Америка объявляет войну ВОЗ

 Vvs  Республиканская Америка объявляет войну ВОЗ. Губернаторы более 20 американских штатов выкатили* совместное письмо к Белому дому, требуя не согласовывать “пандемическое соглашение”, которое сейчас продвигает международная бюрократия** на уровне ВОЗ и Биг Фарма.

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