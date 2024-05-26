Малек Дудаков: Республиканская Америка объявляет войну ВОЗ

Vvs Республиканская Америка объявляет войну ВОЗ. Губернаторы более 20 американских штатов выкатили* совместное письмо к Белому дому, требуя не согласовывать “пандемическое соглашение”, которое сейчас продвигает международная бюрократия** на уровне ВОЗ и Биг Фарма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии