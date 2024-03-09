Побочки марихуаны, русское лекарство от рака и медленное прощание с корвалолом

Забавный факт: в рецептах врачей из поликлиник гомеопатия и прочие фуфломицины часто составляют 100% от выписанных обывателю лекарств. Потому что приходят большей частью тревожно-мнительные поциэнты с психологическими проблемами, рассказывают как им плохо, поэтому лучше выписать безвредное, чем яд с кучей побочек.

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taivleva

Против корвалола ополчились изготовители дорогущих лекарств.Возможно, кто-то корвалолом опохмеляется или пьет его для "кайфа!Но у меня таких знакомых не наблюдается. МНе 74 года. Корвалол пью редко, но он очень хорошо помогает снять сильное волнение, помогает в случае с бессонницей, помогает убрать тяжесть в области сердца.Когда у моей мамы поднималось давление до 180( я ухаживала за ней 12 лет), я давала ей эналаприл, ношпу и 25 капель корвалола. Без корвалола с давлением бороться было труднее, потому что не снималась тревожность.Хорошее лекарство. А привычку вызывают даже капли от насморка. Может и их запретить?