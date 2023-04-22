В Миллерово на стадионе «Спартак» состоялся муниципальный этап областной Спартакиады допризывной и призывной молодежи

В спортивном комплексе имени Анатолия Чуканова и на стадионе «Спартак» состоялся муниципальный этап областной Спартакиады допризывной и призывной молодежи Он был посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.