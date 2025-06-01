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Рубио выразил соболезнования из-за подрывов мостов в Брянской и Курской областях

Рубио выразил соболезнования из-за подрывов мостов в Брянской и Курской областях

WILL OLIVER/EPA/TASS Госсекретарь США Марко Рубио в ходе беседы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым выразил соболезнования по поводу жертв среди мирного населения после подрывов мостов в Брянской и Курской областях.

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