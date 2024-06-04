В Златоусте должник едва не спалил микроавтобусом с приставом внутри

Златоустовец раскурочил собственный автомобиль, чтобы не отдавать его приставам. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области, с не вполне адекватным южноуральцем пришлось столкнуться молодой сотруднице подразделения федеральной службы, расположенного в Златоусте.
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