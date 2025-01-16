Байден предложил изменить Конституцию, чтобы лишить президентов США иммунитета

Глава Белого дома Джо Байден в своем прощальном обращении к нации заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию Соединенных Штатов для отмены иммунитета президента от ответственности за преступления, совершенные в ходе исполнения полномочий.
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