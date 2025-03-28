28 марта грузовой корабль Cygnus отстыкуется от МКС, удалив тонны мусора с орбиты

Сегодня грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman завершит свою миссию на МКС. Процесс расстыковки начнётся в 6:30 утра по восточному времени (13:30 МСК), когда наземные операторы активируют роботизированную руку Canadarm2.
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