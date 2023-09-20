Тамбовчанин взял у знакомой 200 тысяч рублей на "лечение" давно умершего родственника

В отдел полиции Тамбова обратилась 20-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенника. Она пояснила, что в течение нескольких дней ее 22-летний знакомый рассказывал о тяжелой болезни своего близкого родственника и попросил у нее деньги.