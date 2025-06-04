Диета MIND: как ягоды и зелень снижают риск деменции на 53%

Новое масштабное исследование подтвердило: диета MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) снижает риск развития болезни Альцгеймера и других форм деменции на 9–53% в зависимости от строгости соблюдения.
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