«Барселона» остановила матч на 16-й минуте, чтобы устроить овации в честь Пау Газоля

Во вторник «Барселона» одержала победу над «Сарагосой» в матче 5-го тура чемпионата ACB – 76:63. Ранее в тот же день легендарный испанский игрок Пау Газоль объявил о завершении карьеры, и каталонская команда подготовила для него специальный трибьют.