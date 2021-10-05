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«Барселона» остановила матч на 16-й минуте, чтобы устроить овации в честь Пау Газоля

Во вторник «Барселона» одержала победу над «Сарагосой» в матче 5-го тура чемпионата ACB – 76:63. Ранее в тот же день легендарный испанский игрок Пау Газоль объявил о завершении карьеры, и каталонская команда подготовила для него специальный трибьют.

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