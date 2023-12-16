В Москве завершился большой боксерский вечер “Ночь чемпионов IBA. Россия против США”. Матчевая встречу, которую организовали Международная ассоциация бокса (IBA) и Федерация бокса России, выиграла команда России со счетом 5-0.
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