Макрон проиграл парламентские выборы оппозиционной партии, дружественной России

Макрон распустил Национальное собрание и назначил новые выборыВ минувшее воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента, в связи с победой на выборах в Европарламент своих конкурентов - партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.