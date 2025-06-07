Маск оценил шутку Медведева

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на шутливое предложение заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о посредничестве в возможном примирении между ним и президентом США ДональдомАмериканский миллиардер Илон Маск отреагировал на шутливое предложение заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о посредничестве в возможном примирении между ним и президентом США Дональдом Трампом.