Дмитрий Ройбу: Наша молодежь достойна вести страну в процветающее будущее

Молодое поколение - это будущее нашей страны, и то в каких руках оно окажется, зависит не только от вклада родителей, но и от профильных учреждений (Министерства культуры, образования), а еще от муниципальных властей и общественных организаций.
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