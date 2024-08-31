Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В жилом доме в Белгороде после обстрела полностью обрушился потолок

В жилом доме в Белгороде после обстрела полностью обрушился потолок

В домах Белгорода после обстрела ВСУ обрушен потолок, выбиты окна и обуглены стены. Корреспондент «Звезды» показал обстановку в одном из таунхаусов, а местная жительница рассказала, как прошли первые минуты удара по городу.

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