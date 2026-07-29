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LG запустила продажи собственного литографа за $2 млн — без фотошаблонов и с точностью до 1,5 мкм

LG запустила продажи собственного литографа за $2 млн — без фотошаблонов и с точностью до 1,5 мкм

Он работает с по-настоящему большими подложкамиИнститут производственных технологий LG (LG Production Engineering Research Institute, LG PRI) начал коммерческие поставки собственной системы прямой лазерной литографии высокого разрешения (Laser Direct Imaging, LDI).

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