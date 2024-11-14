Какими были девушки в СССР

В эпоху, когда миром правит фотошоп и весь интернет наводнен фотографиями невероятных красоток различной степени обнаженности, мы начинаем постепенно забывать, как же выглядят естественные, обычные, по-настоящему красивые девушки.
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