Китайские эксперты назвали отмену налоговых льгот США «самооправданием»

По мнению китайских промышленных ассоциаций и аналитиков, последнее решение администрации США об отмене налоговых льгот на дешевые товары из Китая подорвет стабильность международной торговли и увеличит расходы американских покупателей.
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