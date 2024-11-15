ФСБ задержала подростка, пытавшегося устроить поджог на Транссибе

В Кировской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина 2008 года рождения, который по заданию украинских спецслужб планировал поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки путей участка Транссибирской железнодорожной магистрали.
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