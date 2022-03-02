Кубок ЕКВ. 1/2 финала. Вторые матчи. «Тур» встретится со «Скрой», игра казанского «Зенита» отменена

2 марта пройдут вторые матчи 1/2 финала мужского волейбольного Кубка ЕКВ.  Второй матч казанского «Зенита» против «Монцы» не состоится из-за отстранения российского клуба от международных соревнований.

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