Tesla Roadster «сделал» всех автопроизводителей и вознесся над ЗемлейИменно так можно прокомментировать нереальную презентацию электроспорткара, организованную Илоном Маском в США.
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